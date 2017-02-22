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Парламент Израиля решил не менять свой дресс-код в пользу коротких юбок, сообщает The Times Of Israel.

В декабре 2016 года более 30 работающих в кнессете помощниц попытались войти в здание парламента в мини-юбках и коротких платьях. Большую часть участниц акции протеста в итоге пустили внутрь (у некоторых была с собой запасная одежда), но четверым все-таки отказали во входе.

Был созван комитет, в состав которого вошли члены кнессета и сотрудники парламента. Действующие запреты на различные виды одежды и правила относительно длины платьев и юбок остались без изменений, но вместе с тем, по словам пресс-секретаря кнессета, будет введен новый механизм исполнения требований. Сначала нарушители получат предупреждения и лишь затем им могут запретить вход в парламент.

Ранее британские законодатели призвали принять больше мер по защите женщин от дискриминационного офисного дресс-кода.