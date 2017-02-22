ВИДЕОТРАНСЛЯЦИЯ: сообщение NASA о "внеземной цивилизации" (1)
В мире | 22 февраля 2017 года, 20:01
Аэрокосмическое агентство NASA созвало сегодня пресс-конференцию, посвященную экзопланетам.
В анонсе конференции говорится, что темой выступления станет некое "открытие за пределами нашей Солнечной системы".
Прямая видеотрансляция с пресс-конференции:
С 20 часов радио в эфире радио Baltkom - программа Baltkom-online в ходе которой ведущие вместе с экпертами обсуждают то, о чем будет объявлено на пресс-конференции.
В июле 2016 года аэрокосмическое агентство США уже проводило похожую конференцию, где главный научный сотрудник НАСА Эллен Стофан рассказала о существовании более 1280 экзопланет вне Солнечной системы, которые были обнаружены с помощью телескопа «Кеплер».
полёт на луну -----трепачи блин
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