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Аэрокосмическое агентство NASA созвало сегодня пресс-конференцию, посвященную экзопланетам.

В анонсе конференции говорится, что темой выступления станет некое "открытие за пределами нашей Солнечной системы".

Прямая видеотрансляция с пресс-конференции:

С 20 часов радио в эфире радио Baltkom - программа Baltkom-online в ходе которой ведущие вместе с экпертами обсуждают то, о чем будет объявлено на пресс-конференции.

В июле 2016 года аэрокосмическое агентство США уже проводило похожую конференцию, где главный научный сотрудник НАСА Эллен Стофан рассказала о существовании более 1280 экзопланет вне Солнечной системы, которые были обнаружены с помощью телескопа «Кеплер».