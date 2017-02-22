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Ученые обнаружили семь планет, три из которых могут быть пригодны для существования жизни на растоянии 40 световых лет от Земли. Трансляция пресс-конференции НАСА велась на сайте агентства. Описание открытия было опубликовано в журнале Nature.

Ученые в прошлом году обнаружили у звезды TRAPPIST-1 семь планет размером с Юпитер, на трех из которых условия подходят для сущестования жизни.

«Наши наблюдения обнаружили, что как минимум семь планет размером и массой схожие с Землей обращаются вокруг TRAPPIST-1», — пишут ученые в статье.

Фото: NASA

В мае 2016 года НАСА подтвердило существование 1284 экзопланет. Экзопалнета — это планета, вращающееся вокруг звезды за пределами солнченой системы. Первые подтверждения существования таких планет появились в 1995 году.

Источник: tvrain.ru