Впервые в истории: Дэвид Боуи получил две Brit Awards посмертно
В мире | 23 февраля 2017 года, 10:19
Впервые в истории национальная британская музыкальная награда Brit Awards присуждена посмертно. Лауреатом премии сразу в двух номинациях стал Дэвид Боуи, который скончался в январе 2016 года, сообщает Reuters.
Боуи удостоен премии за «Лучший альбом» с пластинкой Blackstar, а также признан лучшим исполнителем. Награды от имени исполнителя приняли его сын Дункан Джонс и американский актер Майкл Карлайл Холл.
Ранее Дэвид Боуи был посмертно удостоен нескольких «Грэмми».
Источник: ПОЛИТ.РУ