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Впервые в истории национальная британская музыкальная награда Brit Awards присуждена посмертно. Лауреатом премии сразу в двух номинациях стал Дэвид Боуи, который скончался в январе 2016 года, сообщает Reuters.

Боуи удостоен премии за «Лучший альбом» с пластинкой Blackstar, а также признан лучшим исполнителем. Награды от имени исполнителя приняли его сын Дункан Джонс и американский актер Майкл Карлайл Холл.

Ранее Дэвид Боуи был посмертно удостоен нескольких «Грэмми».