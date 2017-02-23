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В американском штате Джорджия местный житель пообещал маленькому сыну 20 долларов в случае, если тот запрыгнет на спину молодому быку, что мальчик и сделал.

В опубликованном на YouTube видео запечатлено, как ребенок крадется к животному, а затем залезает на него. За кадром слышен голос девочки, которая отмечает, что "это небезопасно".

С ней соглашается мама, однако остановить мальчика они даже не пытаются.

Вдруг ребенок запрыгивает на спину быку, и животное вскакивает. Затем съемка прерывается, видимо потому, что родители бросаются на помощь малышу.

Как рассказал отец семейства в соцсетях, с ребенком все в порядке, и он получил свои 20 долларов.

"И, просто чтобы вы знали, я на самом деле не думал, что он сможет подкрасться к быку, а если и сможет, то точно не запрыгнет ему на спину", — добавил мужчина.

Фото: скриншот Youtube