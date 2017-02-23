Шокирующие кадры: ребенок пытался оседлать быка из-за спора с отцом на $20
В американском штате Джорджия местный житель пообещал маленькому сыну 20 долларов в случае, если тот запрыгнет на спину молодому быку, что мальчик и сделал.
В опубликованном на YouTube видео запечатлено, как ребенок крадется к животному, а затем залезает на него. За кадром слышен голос девочки, которая отмечает, что "это небезопасно".
С ней соглашается мама, однако остановить мальчика они даже не пытаются.
Вдруг ребенок запрыгивает на спину быку, и животное вскакивает. Затем съемка прерывается, видимо потому, что родители бросаются на помощь малышу.
Как рассказал отец семейства в соцсетях, с ребенком все в порядке, и он получил свои 20 долларов.
"И, просто чтобы вы знали, я на самом деле не думал, что он сможет подкрасться к быку, а если и сможет, то точно не запрыгнет ему на спину", — добавил мужчина.
Фото: скриншот Youtube