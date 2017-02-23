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Великобритания переживает первые часы шторма "Дорис". В лондонском аэропорту Хитроу было отменено 77 рейсов, а метеорологи предупреждают о возможных затоплениях в некоторых районах страны.

По прогнозам метеорологов, ураган также принесет снег - от 10 до 15 см в некоторых частях Шотландии.

В преддверии урагана были отменены все полеты между Англией и Ирландией, а на ряде направлений железнодорожного транспорта были введены скоростные ограничения.

Также сообщается о заторах на крупных трассах из-за уже начавшихся снегопадов.

Как ожидается, ветер должен поутихнуть к вечеру, а дожди продолжатся все выходные, однако будут намного слабее дождей на пике шторма.

До нашествия "Дорис" последним штормом, которому метеорологическое агентство страны официально присвоило имя, был "Ангус", обрушившийся на юг Англии в ноябре 2016 года.

Тогда в ряде городов затопило улицы и повалило хрупкие временные конструкции типа строительных лесов.