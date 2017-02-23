Российский вице-премьер Дмитрий Рогозин на своей странице в Twitter перечислил трех союзников России и поздравил всех с Днем защитника Отечества.

Под союзниками Рогозин подразумевает армию, флот и оборонно-промышленный комплекс.

У России три союзника - армия, ВМФ и #ОПК. Поздравляю наших верных союзников с Днём защитника Отечества! Особая моя благодарность ветеранам! — Дмитрий Рогозин (@Rogozin) 23 февраля 2017 г.

​Ранее с Днем защитника Отечества российских военнослужащих и ветеранов Великой Отечественной войны поздравил министр обороны Сергей Шойгу.

Президент Владимир Путин 23 февраля возложил венок к Могиле Неизвестного солдата у стен Кремля. Кроме того, он поздравил с праздником жителей Севастополя.