Дмитрий Рогозин назвал союзников России (4)

Российский вице-премьер Дмитрий Рогозин на своей странице в Twitter перечислил трех союзников России и поздравил всех с Днем защитника Отечества.

Под союзниками Рогозин подразумевает армию, флот и оборонно-промышленный комплекс.

​Ранее с Днем защитника Отечества российских военнослужащих и ветеранов Великой Отечественной войны поздравил министр обороны Сергей Шойгу.

Президент Владимир Путин 23 февраля возложил венок к Могиле Неизвестного солдата у стен Кремля. Кроме того, он поздравил с праздником жителей Севастополя.

Источник: РИА Новости
Комментарии 4
Таня Попова2 часа назад
Золотые Слова!Ни Убавить,Ни Прибавить...Тысячелетняя История России-Величайшее Тому ДОКАЗАТЕЛЬСТВО...Самая БОЛЬШАЯ и Одновременно Самая БОГАТАЯ-Это Вечный Змей Искуситель для Серьезных стран не только на континенте,но и в Первую Очередь,Там,за Большой Лужей...А вообще то сегодня,в такой Красивый,напоминающий о Скорой весне День-ВСЕХ,КТО СОПРИЧАСТЕН,ОТ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЮ С ДНЕМ СОВЕТСКОЙ АРМИИ!...
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леший2 часа назад
хочется вспомнить службу в армии хорошими словами!-----Я служил за ПоляРным Кругом!====Ну, что мужики с праздником!!!
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Лёлик2 часа назад
Всех с праздником !!!
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