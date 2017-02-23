Дмитрий Рогозин назвал союзников России (4)
Под союзниками Рогозин подразумевает армию, флот и оборонно-промышленный комплекс.
У России три союзника - армия, ВМФ и #ОПК. Поздравляю наших верных союзников с Днём защитника Отечества! Особая моя благодарность ветеранам!— Дмитрий Рогозин (@Rogozin) 23 февраля 2017 г.
Ранее с Днем защитника Отечества российских военнослужащих и ветеранов Великой Отечественной войны поздравил министр обороны Сергей Шойгу.
Президент Владимир Путин 23 февраля возложил венок к Могиле Неизвестного солдата у стен Кремля. Кроме того, он поздравил с праздником жителей Севастополя.
Источник: РИА Новости
Золотые Слова!Ни Убавить,Ни Прибавить...Тысячелетняя История России-Величайшее Тому ДОКАЗАТЕЛЬСТВО...Самая БОЛЬШАЯ и Одновременно Самая БОГАТАЯ-Это Вечный Змей Искуситель для Серьезных стран не только на континенте,но и в Первую Очередь,Там,за Большой Лужей...А вообще то сегодня,в такой Красивый,напоминающий о Скорой весне День-ВСЕХ,КТО СОПРИЧАСТЕН,ОТ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЮ С ДНЕМ СОВЕТСКОЙ АРМИИ!...
17
Ответить
хочется вспомнить службу в армии хорошими словами!-----Я служил за ПоляРным Кругом!====Ну, что мужики с праздником!!!
15
Ответить
Всех с праздником !!!
15
Ответить
Показать все (4)