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В английской деревне Уолкхемптон неизвестный преобразил интерьер автобусной остановки. Теперь ее можно назвать «самой уютной» во всем Соединенном Королевстве, отмечает газета Daily Mail.

Автобусная остановка в графстве Девон на юго-западе Англии много лет подвергалась атакам вандалов. Однако затем некто начал постепенно облагораживать строение с каменными стенами. Благодаря стараниям этого человека на остановке появились кресло, подушки, растения в горшках, картины на стенах и другие предметы.

Местным жителям очень понравился обновленный интерьер. Один из них даже оставил на остановке записку со словами благодарности неизвестному дизайнеру. Кто стоит за преображением остановки, остается загадкой.

В декабре 2016 года стало известно, что вдоль Транссибирской магистрали планируется установить несколько остановок в форме слоновьего хобота. Необычный дизайн строений разработала лондонская архитектурная студия.