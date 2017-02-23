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На Украине пропал замглавы фракции «Блока Петра Порошенко» в Верховной Раде Алексей Гончаренко. Об этом в четверг, 23 февраля, на своей странице в Facebook написал парламентарий Александр Бригенец.

«Вчера вечером нардеп Алексей Гончаренко выехал в Одессу на срочную встречу. В зале его нет... Телефон не отвечает... Прокуратура подтверждает, что самая вероятная версия — похищение», — говорится в посте.

В прокуратуре Одесской области подтвердили РИА Новости информацию о пропаже Гончаренко. «Никаких подробностей на данный момент нет, но факт мы подтвердить можем», — заявили в ведомстве.

Гончаренко приобрел известность благодаря своим общественно-политическим акциям. Так, 8 февраля он разрисовал фрагмент Берлинской стены, установленный возле здания посольства Германии в Киеве. Таким образом парламентарий выразил несогласие со словами немецкого посла Эрнста Райхеля о возможности проведения выборов в Донбассе без украинских флагов на здании каждой городской администрации.

Также Гончаренко был одним из депутатов Рады, которые устроили символическое награждение турецкого пилота, сбившего российский бомбардировщик Су-24 в ноябре 2015 года. Нардеп в ходе акции у посольства Турции в Киеве прикрепил к ограде здания дипмиссии красную пятиконечную звезду с полумесяцем, которая символизирует награду летчику.

фото с сайта Алексея Гончаренко