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На портале WikiLeaks был опубликован документ, согласно которому американский сенатор Джон Маккейн, неоднократно выступавший против РФ, просил у российского постпреда при ООН Виталия Чуркина деньги на свою предвыборную кампанию в 2008 году.

Политик заверял в послании российскому дипломату, что с его приходом к власти, в Штатах "все изменится". Также он раскритиковал политику Барака Обамы.

Документ был направлен, согласно WikiLeaks, 29 сентября 2008 года. "Сегодня я обратился к Вам, чтобы попросить Вас подписать и переслать обратно заявление "Победа Маккейна - 2008" взносом в $35, $50, $100, $500, $1,000, $2,500 или даже $5,000", - сказал он.

Стоит отметить, что речь в "обращении" идет о программе Джона Маккейна. Это, вероятно, стандартное обращение, которое во время предвыборной кампании рассылалось в массовом порядке.

Постоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин 20 февраля скончался в Нью-Йорке в возрасте 64 лет.

Источник: vistanews.ru