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Администрация президента США Дональда Трампа объявила о пересмотре правил посещения трансгендерами общественных туалетов, которые были приняты при предыдущем президенте страны Бараке Обаме.

Согласно введенным Обамой правилам, государственные школы должны разрешать школьникам-трансгендерам посещать туалеты в соответствии с полом, с которым они идентифицируют себя сами. Эти нововведения рассматривались как одно из важнейших достижений президентства Барка Обамы.

В среду министерства юстиции и образования США выпустили совместное заявление, в котором говорится, что они приняли решение отозвать и отменить предыдущие правила.

Как заявлял ранее пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер, Трамп считает, что этим вопросом не должно заниматься федеральное правительство и его следует оставить на усмотрение властей штатов.

Администрация Барака Обамы выпустила правила о посещении туалетов трансгендерами в мае прошлого года. Лоретта Линч, которая тогда занимала пост генерального прокурора США, пояснила, что это должно защитить подростков от дискриминации со стороны сверстников.

Это решение вызвало горячие дебаты между защитниками традиционных ценностей и поборниками социального прогресса, не утихавшие на протяжении всего прошлого года, и привело к разделению в обществе.

Критики решения утверждали, что, принимая его, федеральное правительство превысило свои полномочия, и что оно ставит под угрозу приватность и безопасность учеников.

"Наша борьба против директивы о туалетах была направлена против попытки бывшего президента Барака Обамы в обход конгресса переписать закон, чтобы подогнать его под свою политическую задачу по радикальным социальным переменам", - сказал генеральный прокурор Техаса Кен Пакстон.

Около двух сотен трансгендеров и борцов за права ЛГБТ собрались у Белого дома, чтобы выразить возмущение принятым решением Юридически школы были не обязаны соблюдать эти правила. Однако администрация Обамы угрожала лишением госфинансирования и судебными исками в адрес тех учебных заведений, которые откажутся следовать новым установкам.

Изменения, внесенные администрацией президента Трампа, пока что никак не отразятся на школах, поскольку директива Обамы была временно заблокирована судьей в Техасе в августе.

Распоряжение Обамы пытались оспорить власти 13 штатов. В Северной Каролине был принят закон, обязывающий школьников ходить в уборную согласно полу, указанному в свидетельстве о рождении. Похожий закон обсуждается и в Техасе.

Сторонники запрета на посещение трансгендерами туалетов по собственному выбору объясняют, что они защищают семейные ценности и общественную безопасность. Нынешнее решение Трампа они встретили с радостью, заявив, что оно оберегает право школьников на частную жизнь.

"Наших дочери не должны быть вынуждены делить приватные, интимные помещения с одноклассниками мужского пола, даже если эти молодые люди и испытывают затруднения в этой сфере, - говорит Вики Уилсон, член организации "Учащиеся и родители за приватность". - Это нарушает их право на частную жизнь и их достоинство".

"Лишая их этой защиты, трамповская администрация ставит под угрозу безопасность и спокойствие некоторых из числа наших наиболее беззащитных детей", - заявила председатель Американской федерации учителей Ранди Вейнгартен.

Во время избирательной кампании Дональд Трамп несколько поменял свое мнение по этому вопросу. Изначально он говорил, что ученики могут посещать туалет по собственному выбору, но затем изменил мнение на противоположное после того, как его раскритиковали многие республиканцы.