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44-летний французский художник Абраам Пуэншеваль рассчитывает испытать "Геологическое время". Для этого ближайшую неделю он проведет погребенным внутри известковой скалы.

Роль скалы будет играть 12-тонный камень, который будет установлен в парижской галерее Palais de Tokyo.

Художник утверждает, что, будучи замурованным между двумя его частями, он станет "бьющимся сердцем" камня.

Акционист уже провел неделю на 20-метровой высоте в центре Парижа Контуры его тела, а также отверстия для воздуха, были предварительно вырублены в куске скалы. Есть и место для воды, еды и сушеного мяса.

Специальные датчики, подсоединенные с помощью проводов, будут отслеживать состояние его сердца и обеспечивать аварийную видеосвязь.

В среду приглашенные в галерею журналисты наблюдали за тем, как рабочие прижимали друг к другу две половины скалы.

В процессе эксперимента Пуэншеваль надеется почувствовать связь между еще "живым", недавно добытым из карьера камнем, и его собственным телом и дыханием.

В качестве туалета он будет использовать пустые бутылки из-под воды и маленький контейнер, а неприятные запахи, по мнению художника, будет абсорбировать камень.

Пуэншеваль считает, что главное испытание будет не физическим, а психологическим - сохранить понимание реальности.

Это далеко не первый опыт экстремальных акций художника в замкнутом пространстве.

Он уже проводил ранее 13 дней в чучеле медведя, неделю - на 20-метровой высоте в центре Парижа, другую неделю - в подземном люке под книжным магазином в Марселе и даже плыл по реке, находясь внутри огромной пластиковой бутылки, закрытой пробкой.

Если он выдержит испытание изоляцией в камне, Пуэншеваль планирует заняться высиживанием десятка яиц в течение необходимых для вылупления птенцов 3-4 недель.

Главная же и самая амбициозная его цель, как художник сообщил агентству Франс пресс, это научиться ходить по облакам. Он признался, что тренируется уже пять лет, но пока еще не слишком продвинулся.