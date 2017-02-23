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Правоохранительные органы Украины нашли пропавшего в Одесской области депутата Верховной рады страны Алексея Гончаренко и задержали подозреваемых в попытке его похищения, сообщила областная прокуратура.

В ведомстве заявили, что похищение депутата, о котором сообщалось ранее, на самом деле было инсценировано правоохранительными органами, чтобы поймать людей, действительно собиравшихся похитить и искалечить Гончаренко.

По данным ведомства, сейчас Гончаренко находится в безопасном месте и дает показания на своих похитителей, которые "предположительно планировали его искалечить". По подозрению в подготовке преступления задержали трех человек.

В прокуратуре утверждают, что среди задержанных оказался и предполагаемый организатор похищения - отец одного из лидеров движения "Антимайдан", погибшего во время беспорядков в Одессе 2 мая 2014 года. По данным следствия, подозреваемый считал Гончаренко причастным к гибели сына и хотел отомстить - облить депутату кислотой лицо, лишить зрения и сломать ему ноги, однако правоохранительные органы помешали завести замысел до конца.

Беспорядки в Одессе произошли 2 мая 2014 года. В результате столкновений между сторонниками единой Украины и пророссийскими активистами погибли десятки человек. Большинство жертв беспорядков выступали против новых украинских властей.

Фото с сайта Алексея Гончаренко