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Британские правоохранительные органы обнаружили крупную плантацию конопли в бункере, построенном во времена холодной войны в качестве бомбоубежища на случай ядерного удара.

Бункер расположен в деревне Чилмарк (графство Уилтшир) на юге Англии. Всего в бомбоубежище обнаружили более тысячи кустов марихуаны, общая стоимость которой оценивается в миллион фунтов (почти 72 млн рублей).

По словам полицейских, они насчитали в бункере примерно 20 комнат. На фотографиях из бомбоубежища видно, что все они были переоборудованы в теплицы и снабжены специальными лампами для культивации конопли.

Общая стоимость найденной конопли оценивается в миллион фунтов Полиция отмечает, что вход в бункер перекрывала массивная дверь, которая запиралась изнутри и была рассчитана на то, чтобы выдержать ядерный взрыв. Полицейские даже не пытались ее взломать, а просто дождались, пока владельцы плантаций будут выходить.

В результате полиция задержала по подозрению в выращивании марихуаны шесть человек. Кроме того, трех из них подозревают еще и в торговле людьми - но эту часть уголовного дела полиция пока не комментирует.

Бункер в деревне Чилмарк построили в 1980-х годах. Предполагалось, что в случае ядерной войны в нем смогут укрыться власти графства и другие высокопоставленные чиновники.

Однако после окончания холодной войны потребность в поддержании бункера в работоспособном состоянии исчезла, и он был заброшен.