В мире |

В результате взрыва заминированного автомобиля в населенном пункте Сусьян около сирийского города Эль-Баб погиб 41 человек — 35 мирных жителей и 6 повстанцев, поддерживаемых Турцией. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в регионе.

Накануне Эль-Баб был освобожден сирийскими повстанцами от бойцов террористической группировки «Исламское государство».

Сегодняшний теракт устроили смертники ИГ.

Автомобиль был взорван на КПП.