Взрыв автомобиля в сирийском городе: более 40 человек погибло
В мире | 24 февраля 2017 года, 12:07
В результате взрыва заминированного автомобиля в населенном пункте Сусьян около сирийского города Эль-Баб погиб 41 человек — 35 мирных жителей и 6 повстанцев, поддерживаемых Турцией. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в регионе.
Накануне Эль-Баб был освобожден сирийскими повстанцами от бойцов террористической группировки «Исламское государство».
Сегодняшний теракт устроили смертники ИГ.
Автомобиль был взорван на КПП.
Источник: ПОЛИТ.РУ