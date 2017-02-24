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Жительница американского штата Аризона разместила в Twitter запись, на которой видно, как ее iPhone 7 Plus дымится и плавится. Перед этим, по словам 18-летней Брианны Оливас (Brianna Olivas), устройство взорвалось, сообщает Mashable.

Девушка рассказала, что ее смартфон вышел из строя на следующий день после того, как она отнесла его в магазин Apple, так как он не включался. Техники осмотрели телефон и, когда он заработал, сообщили владелице, что устройство исправно и находится в прекрасном состоянии.

«Утром, пока я спала, телефон находился на зарядке рядом с моей головой (...) Мой парень пошел в уборную, краем глаза увидел, что телефон дымится и услышал визгливый звук. Когда он взял его, телефон уже загорелся. Он быстро схватил его и бросил в ванной. Как только это было сделано, произошел взрыв, а дым усилился», — сообщила Оливас.

В Apple со своей стороны заявили, что выясняют обстоятельства инцидента. Сотрудники компании проводят необходимые тесты, результаты которых будут известны примерно в течение недели.

В октябре прошлого года в Австралии был зафиксирован случай самовозгорания iPhone 7. Владелец смартфона оставил устройство в автомобиле, а вернувшись увидел, что машина окутана густым дымом, а сам iPhone начал плавиться. В том же месяце житель Китая рассказал, что его iPhone 7 взорвался в руках прямо перед лицом во время съемки видео.