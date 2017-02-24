СМИ: во Франции Обаму хотят выдвинуть в президенты (3)

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В мире | 24 февраля 2017 года, 17:38

Поклонники экс-президента США Барака Обамы во Франции хотят выдвинуть его кандидатуру на президентских выборах в европейской стране. Об этом сообщает ABC News.

Как сообщается, в Париже были замечены плакаты с надписью Obama17 и его изображением, а также ссылкой на сайт obama2017.fr.

Инициаторы просят французов подписать петицию за то, чтобы бывший американский лидер принял участие в президентской гонке во Франции. Для этого, полагают организаторы, необходимо собрать 1 млн подписей.

«Потому что Обама имеет самое подходящее резюме для этой работы», — поясняют свой выбор французские поклонники экс-президента США.

Телеканал подчеркивает, что во всем этом есть одна проблема — президент Франции должен быть французом. Барак Обама таковым не является.

Представитель группы энтузиастов, которые хотят выдвинуть Обаму в президенты Франции, сообщил, что эта идея пришла им в голову за два месяца до того, как кончился срок полномочий 44-го президента.

«Мы мечтали о том, чтобы получить возможность голосовать за того, кого мы действительно обожаем», — сказал он.

Комментарии 3
ООО1 час назад
Гомосексуалист, видимо, хотят его...
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Valdirs57 минут назад
Cakasvilis- musu priziks!
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Alex1 час назад
Когда пишу гнилой Запад,менья тут же шпиняют - вали в свою Рашку.Но гнилость опять и опять проявляется .Западному стаду уже не надо умного и мудрого,им нужен шоукумир.Время за голову хвататься,но на самом деле технологии покорили мир.Стильный негр обамка многим приглянулся.Хорошо держится,хорошо говорит (из пустого в порожнее),стаду нравится !Стада фэйсбуков,инстаграммов,ОК,ВК,ватсапов и мн.др.виртуальных "сообществ".Я не думал ,что во Франции так всё плохо ,там уже похоже и Мари Люпен не поможет...
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