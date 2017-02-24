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Цена продуктового набора для приготовления борща растет на Украине "космическими" темпами. Об этом заявил глава Ассоциации поставщиков торговых сетей Украины Алексей Дорошенко.

"Эксперты Ассоциации поставщиков торговых сетей проанализировали изменение динамики цен на борщевой набор за последние три месяца - с 21 ноября 2016 года по 20 февраля 2017 года, и выяснили, что подорожали все ингредиенты борщевого набора, - отметил Дорошенко. - За три месяца говядина "космическими" темпами подскочила в цене более чем на 11 гривен за килограмм, а свинина - на 5,3 гривны".

По его словам, также зафиксирован рост цен на овощи. "Картошка выросла в цене на 30%, или на 1,5 гривны. Морковь подорожала на 18%, или на 70 копеек за килограмм. На те же 70 копеек вырос в цене и буряк (свекла). Капуста подорожала на 15%, или на 50 копеек. И только лук вырос в цене незначительно - на 2%, или на 8 копеек", - рассказал Дорошенко, добавив, что растет в цене и хлеб. "Цена белого хлеба на Украине за три месяца повысилась на 10%, или на 1,1 гривны, черного - на 8%, или на 90 копеек", - уточнил эксперт.

Чтобы сварить кастрюлю борща объемом 3,5-4 литра, в настоящее время нужно потратить свыше 160 гривен (примерно $6). Еще в начале 2016 года ее цена составляла 74 гривны (менее $3).

Рост цены борщевого набора эксперты связывают с тем, что на Украине снизилось производство, а компенсировать нехватку собственной продукции импортом пока не удается. Импортная продукция так же существенно подорожала из-за девальвации гривны.