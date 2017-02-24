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Журнал The New Yorker опубликовал обложку грядущего номера, который поступит в продажу 6 марта. На ней изображен Владимир Путин, который в монокль рассматривает Дональда Трампа в образе бабочки. Название журнала написано кириллицей.

Автором рисунка выступил художник Бэрри Блитт, а сама иллюстрация обыгрывает классическую обложку The New Yorker 1925 года.

Владимир Путин уже бывал на обложке The New Yorker — это произошло с февральским номером 2014 года.

Обложка нового номера The New Yorker pic.twitter.com/qxAPDHYFHk — Рустем Адагамов (@adagamov) 27 января 2014 г.

Источник: daily.afisha.ru