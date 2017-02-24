Американский журнал выйдет с обложкой на русском языке (1)
В мире | 24 февраля 2017 года, 15:39
Журнал The New Yorker опубликовал обложку грядущего номера, который поступит в продажу 6 марта. На ней изображен Владимир Путин, который в монокль рассматривает Дональда Трампа в образе бабочки. Название журнала написано кириллицей.
Автором рисунка выступил художник Бэрри Блитт, а сама иллюстрация обыгрывает классическую обложку The New Yorker 1925 года.
Владимир Путин уже бывал на обложке The New Yorker — это произошло с февральским номером 2014 года.
Обложка нового номера The New Yorker pic.twitter.com/qxAPDHYFHk— Рустем Адагамов (@adagamov) 27 января 2014 г.
Источник: daily.afisha.ru
http://pandoraopen.ru/2017-02-19/milliarder-nastupaet-xudshij-krizis-ochen-mnogie-sginut/
Ответить