Американский журнал выйдет с обложкой на русском языке (1)

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В мире | 24 февраля 2017 года, 15:39

Журнал The New Yorker опубликовал обложку грядущего номера, который поступит в продажу 6 марта. На ней изображен Владимир Путин, который в монокль рассматривает Дональда Трампа в образе бабочки. Название журнала написано кириллицей.

Автором рисунка выступил художник Бэрри Блитт, а сама иллюстрация обыгрывает классическую обложку The New Yorker 1925 года.

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Владимир Путин уже бывал на обложке The New Yorker — это произошло с февральским номером 2014 года.

Источник: daily.afisha.ru

Комментарии 1
реалист25 минут назад
http://pandoraopen.ru/2017-02-19/milliarder-nastupaet-xudshij-krizis-ochen-mnogie-sginut/
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