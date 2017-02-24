Словения разрешила однополые браки
В мире | 24 февраля 2017 года, 20:09
В Словении вступил в силу закон, принятый в мае 2016 года, позволяющий однополым парам официально оформлять свои отношения. Об этом сообщает Zurnal24.si.
При этом речь идет не о полноценном браке, а о расширении прав и обязанностей геев и лесбиянок, состоящих в однополых союзах.
В частности, теперь партнеры после регистрации союза считаются родственниками и имеют те же имущественные права, как и обычные супруги.
Однако они по-прежнему не могут усыновлять детей.
Источник: ПОЛИТ.РУ