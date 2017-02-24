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Либеральный активист от демократов и один из главных союзников Хиллари Клинтон Дэвид Брок подготовил стратегическую программу, которая поможет отстранить от власти президента США Дональда Трампа.

Полный текст программы «Демократия имеет значение: стратегический план действий» был обнародован после встречи демократов с инвесторами в штате Флорида.

Брок выразил уверенность, что при исполнении всех пунктов программы импичмент Трампа произойдет не позднее 2020 года, и призвал всех инвесторов и граждан приложить к этому силы.

«У Трампа есть законное право на власть, а у нас моральное право и ответственность на борьбу. И мы будем бороться каждый день», — завил демократ, напомнив, что Трамп стал самым непопулярным президентом в истории США.

Программа свержения Трампа предусматривает критику всех его ошибок и слежку за действиями семьи президента США. Также планируется создать целую команду, которая будет детально изучать отношения Трампа с главами других стран.

Одной из ключевых задач для демократов станет борьба с «дезинформацией» консервативных СМИ, которые поддерживают главу государства. Также оппоненты республиканцев хотят создать платформу Shareblue — собственный информационный ресурс партии, который будет противостоять консервативным медиа и Twitter самого Трампа.

В 2010 году Дэвид Брок основал комитет политических действий American Bridge. Организация поддерживает демократов и публикует материалы, которые наносят удары по репутации республиканцев.