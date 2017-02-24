Американские демократы подготовили план по импичменту Трампа (2)

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В мире | 24 февраля 2017 года, 18:04

Либеральный активист от демократов и один из главных союзников Хиллари Клинтон Дэвид Брок подготовил стратегическую программу, которая поможет отстранить от власти президента США Дональда Трампа.

Полный текст программы «Демократия имеет значение: стратегический план действий» был обнародован после встречи демократов с инвесторами в штате Флорида.

Брок выразил уверенность, что при исполнении всех пунктов программы импичмент Трампа произойдет не позднее 2020 года, и призвал всех инвесторов и граждан приложить к этому силы.

«У Трампа есть законное право на власть, а у нас моральное право и ответственность на борьбу. И мы будем бороться каждый день», — завил демократ, напомнив, что Трамп стал самым непопулярным президентом в истории США.

Программа свержения Трампа предусматривает критику всех его ошибок и слежку за действиями семьи президента США. Также планируется создать целую команду, которая будет детально изучать отношения Трампа с главами других стран.

Одной из ключевых задач для демократов станет борьба с «дезинформацией» консервативных СМИ, которые поддерживают главу государства. Также оппоненты республиканцев хотят создать платформу Shareblue — собственный информационный ресурс партии, который будет противостоять консервативным медиа и Twitter самого Трампа.

В 2010 году Дэвид Брок основал комитет политических действий American Bridge. Организация поддерживает демократов и публикует материалы, которые наносят удары по репутации республиканцев.

Источник: РосБалт
Комментарии 2
Alex1 час назад
Ну что господа.Великая Америка нам демонстрирует финал и демократии,и конец цивилизации по большому счёту.Пик амеровской "цивилизэйшн" достиг апогея.И это демонстрируют миру америкосовские ДЕРЬМОКРАТЫ.Тоесть дальнйшего развития этого "мероприятия" -власть народа,во всяком случае в Америке уже не предвидится.И Америка доказала,кто ГЛАВНЫЙ В ЛЮБОЙ СТРАНЕ !И слово демократия далеко в углу.Есть большое Я многих богатых буратин ,мн.богатых сенаторов,бизнесменов ...И есть один важный косяк - когда они проиграли,они превратились в полное ГОВНО!Этот джокер на руках республиканцев будет теперь многие годы.Они настолько ошарашены своей "непобедой",можно подумать астероид в Фашингтоне упал !Мало того,что удар не держат,но и публично объявлят !войну"законно выбранному !Тоесть по большому- им наплевать на ИХ КОНСТИТУЦИЮ !Почему мы и не удивляемся,что законный президент Украины был легко устранён благодаря ДЕРЬМОкратам США ?Почему мы не удивляемся Аболтине - Я главная тут !Да опера одна и та же -"дерьмократическая".Тогда я апплодирую грузину Сталину !Он первый воплотил в рамках России то,что евродерьмократы устроили на территории Европы спустя 50 лет после войны.Немцам напомнить Дрезден ?Вот ЭТО и есть суть америкоса-обыкновенного.И спустя века ничего не поменяется -Я главный !Видимость борьбы с "русским медведем" не должна отвлекать Ганса обыкновенного от главного врага.Но гансы всё пытаются ловко маневрировать на сковородке...со своими колбасками...Презираю!Война шла к концу,амеры уничтожили такой город!А они во всю с ними сейчас лобызаются...значит та бомбардировка гансов на колени поставила ооооочень надолго ?Не устали ?Кланяться ?Что япошки,что немцы ,дурочку включили ,и свою нацгордость ищут в России.Компас подарить ?
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eiroskeptiki.lv1 час назад
Сначала не дадут мужику работать, а потом обвинят его в том, что он ничего не делает. Я прямо диву даюсь, как ловко и быстро сумели демократы расколоть страну, даже такую, как Америка - ну, так рука-то набитая, а дурное дело нехитрое.
А страна? Так не доставайся же ты никому!
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