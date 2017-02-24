Трамп назвал СМИ врагами всего человечества (3)
В мире | 24 февраля 2017 года, 21:32
Президент США Дональд Трамп назвал СМИ врагами человечества. Об этом он заявил на выступлении на Конференции консервативных политических действий.
При этом он уточнил, что есть различия между фейковыми новостями и СМИ в целом.
«Я назвал медиа врагами человечества, они и есть враги. У них нет достоверных источников. Я не против прессы, я люблю хорошие истории, но я против фейковых новостей в прессе», — заявил Трамп.
Ранее Трамп заявил, что ряд СМИ страны являются врагами американского народа.
Источник: Газета.ru
А вы пишите, "Президент США Дональд Трамп назвал СМИ врагами человечества".
Ну и кто вы после этогого? Кажется он про такие безответственные новости и говорил.