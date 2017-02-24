Трамп назвал СМИ врагами всего человечества (3)

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В мире | 24 февраля 2017 года, 21:32

Президент США Дональд Трамп назвал СМИ врагами человечества. Об этом он заявил на выступлении на Конференции консервативных политических действий.

При этом он уточнил, что есть различия между фейковыми новостями и СМИ в целом.

«Я назвал медиа врагами человечества, они и есть враги. У них нет достоверных источников. Я не против прессы, я люблю хорошие истории, но я против фейковых новостей в прессе», — заявил Трамп.

Ранее Трамп заявил, что ряд СМИ страны являются врагами американского народа.

Источник: Газета.ru
Комментарии 3
юю1 час назад
Он сказал, "Two days ago I've called FAKE NEWS the enemies of the people"

А вы пишите, "Президент США Дональд Трамп назвал СМИ врагами человечества".

Ну и кто вы после этогого? Кажется он про такие безответственные новости и говорил.

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каджич2 часа назад
СМИ передовой отряд интересов олигархической клики.клуба олигархов-отморозков."отцов" беспредельщиков наживы.
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вова30 минут назад
Евреи на Украине из-за денег стали не только украинцами ,но и нацистами ,это напрягает,СМИ в их руках и рогали валом идут на Донбасс воевать за "Вильну Украину".
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