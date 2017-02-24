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Президент США Дональд Трамп назвал СМИ врагами человечества. Об этом он заявил на выступлении на Конференции консервативных политических действий.

При этом он уточнил, что есть различия между фейковыми новостями и СМИ в целом.

«Я назвал медиа врагами человечества, они и есть враги. У них нет достоверных источников. Я не против прессы, я люблю хорошие истории, но я против фейковых новостей в прессе», — заявил Трамп.

Ранее Трамп заявил, что ряд СМИ страны являются врагами американского народа.