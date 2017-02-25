В мире |

В Сочи стартовали третьи зимние Всемирные военные Игры. Это соревнования для спортсменов-военнослужащих, Россия их принимает впервые.

Открытыми Третьи зимние военные игры объявил премьер-министр Дмитрий Медведев.

Участвуют 400 спортсменов из 26 стран мира, будет разыграно 44 комплекта медалей. Владимир Путин приветствовал телеграммой участников и организаторов. Президент выразил уверенность в успехе соревнований.

Девиз турнира: Дружба через спорт.

"В течение нескольких дней лучшим армейским атлетам из многих стран предстоит продемонстрировать не только спортивные навыки, но и качества, которые особенно важны для военнослужащих: умение действовать оперативно, слаженно, чётко, как говорится, "на опережение". Уверен, что III зимние Всемирные военные игры пройдут на высоком уровне и ещё раз подтвердят свой девиз – "Дружба через спорт!". И конечно, они обязательно внесут весомый вклад в укрепление партнёрства между нашими государствами", — заявил на открытии Сергей Шойгу.

Напомним, Латвия решила не отправлять на игры своих спортсменов.

Решение об участии каждая страна принимает самостоятельно, и многие страны-участницы НАТО подтвердили свое участие. В Сочи приехали военные спортсмены из Болгарии, Франции, Германии, Греции, Италии, Голландии, Словении и Испании. При этом отказались от игр представители из Канады, Норвегии и США.

Как пояснили в Министерстве обороны Латвии, военные бойкотируют игры из-за скандала с допингом и боевых действий на Украине.