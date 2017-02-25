WADA: в докладе Макларена недостаточно доказательств вины россиян (4)

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В мире | 25 февраля 2017 года, 14:12

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) признало, что в докладе независимой комиссии под руководством Ричарда Макларена содержится недостаточно доказательств причастности россиян к нарушению антидопинговых правил.

На недавнем собрании, организованном WADA в Лозанне для международных спортивных федераций с целью прояснения того, как интерпретировать данные из доклада Макларена, WADA признало, что во многих случаях доказательств в отношении россиян недостаточно для того, чтобы применить к ним санкции.

"WADA также отметило, что переводы текстов, использованных в докладе, были неточными, и запросило более детальные расшифровки», — приводит текст открытого письма генерального директора Международного олимпийского комитета (МОК) Кристофа де Кеппера ФАН.

Макларен представил вторую часть доклада комиссии в декабре 2016 года. Согласно докладу, около тысячи российских спортсменов были вовлечены в махинации с допинг-пробами во время зимней Олимпиады 2014 года в Сочи. Позднее МОК заявил, что проведет перепроверку всех проб, взятых в ходе ОИ-2014.

После обнародования второй части доклада Россия потеряла право на проведение чемпионата мира 2017 года по бобслею и скелетону, который был перенесен из Сочи в Германию, а Союз биатлонистов России (СБР) решил не проводить в текущем сезоне этап Кубка мира в Тюмени, чтобы соревнования проходили в «атмосфере праздника, а не среди подозрений и кривотолков». Тюмень может лишиться права на проведение чемпионата мира по биатлону в 2021 году.

Источник: Газета.ru
Комментарии 4
кот2 часа назад
Кто бы в этом сомневался.Давно надо русофобские шоры с глаз снять.
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Заипись!1 час назад
Сколько спортсменов опустили, на основании этого "расследования"?
Ведь сразу было ясно, что это заказное дело.
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f2k1 час назад
Так этот Макларен вроде говорил что - я верю что они виноваты, типо, ну падлой буду. Какие ещё нужны доказательства.
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