В результате стрельбы в Риме пострадали четыре человека
В мире | 25 февраля 2017 года, 12:56
В результате стрельбы вблизи ночного клуба в столице Италии Риме пострадали четыре человека, пишет La Repubblica.
Отмечается, что стрельба произошла около 5 утра в квартале EUR в южной части города. В результате инцидента пострадали три итальянца и один испанец, двое раненых находятся в критическом состоянии.
По факту инцидента проходит проверка, основной версией произошедшего следствие называет ссору.
Источник: Газета.ru