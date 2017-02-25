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В результате стрельбы вблизи ночного клуба в столице Италии Риме пострадали четыре человека, пишет La Repubblica.

Отмечается, что стрельба произошла около 5 утра в квартале EUR в южной части города. В результате инцидента пострадали три итальянца и один испанец, двое раненых находятся в критическом состоянии.

По факту инцидента проходит проверка, основной версией произошедшего следствие называет ссору.