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Спецслужбы Германии около 18 лет следили за сотрудниками международных СМИ, сообщает Spiegel.

По данным издания, немецкая разведка отслеживала телефонные номера и электронную почту ряда СМИ с 1999 года.

Уточняется, что наблюдение коснулось сотрудников «Би-би-си» в Лондоне и Афганистане, журналистов The New York Times в Афганистане, а также работников агентства Reuters в Афганистане, Пакистане и в Нигерии.

Официальных комментариев по поводу данной информации пока не поступало.