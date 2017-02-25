Spiegel: разведка Германии следила за журналистами мировых СМИ
В мире | 25 февраля 2017 года, 16:10
Спецслужбы Германии около 18 лет следили за сотрудниками международных СМИ, сообщает Spiegel.
По данным издания, немецкая разведка отслеживала телефонные номера и электронную почту ряда СМИ с 1999 года.
Уточняется, что наблюдение коснулось сотрудников «Би-би-си» в Лондоне и Афганистане, журналистов The New York Times в Афганистане, а также работников агентства Reuters в Афганистане, Пакистане и в Нигерии.
Официальных комментариев по поводу данной информации пока не поступало.
Источник: Газета.ru