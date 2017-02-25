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Житель города Локпорт в штате Нью-Йорк приговорен к двум годам лишения свободы за то, что высказал намерения убить президента Дональда Трампа, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя прокуратуры округа Ниагара.

Отмечается, что 20-летний Джаред Браун в декабре 2016 года позвонил в полицейское управление Локпорта, признавшись в том, что намеревается убить Трампа.

Также сообщается, что Браун в 2015 году был осужден после звонка в полицию, в котором он заявил о планах убить Барака Обаму, занимавшего тогда пост президента США. Молодой человек пробыл в тюрьме 15 месяцев, после чего был условно-досрочно освобожден и помещен под надзор.

После звонка с угрозами в адрес Трампа Браун в тот же день был задержан полицией.

«Браун нарушил условия своего условно-досрочного освобождения», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Секретная служба США расследует инцидент с предметом, брошенным в кортеж президента Дональда Трампа.