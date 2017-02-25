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Дело бывшего американского велогонщика Лэнса Армстронга о нанесении ущерба США допинг-скандалами с участием спортсмена будет рассмотрено судом 6 ноября.

Министерство юстиции США считает, что Армстронг своими действиями нанес ущерб государственной почтовой компании US Postal, выступавшей спонсором команды, за которую выступал спортсмен. Лэнсу грозит штраф на сумму порядка 100 миллионов долларов.

В 2012 году Армстронг был уличен в использовании запрещенных препаратов по итогам расследования Американского антидопингового агентства (USADA).

После того, как американец признался в употреблении допинга, все его результаты начиная с 1998 года были аннулированы (включая победы на "Тур де Франс" в 1999-2005 годах) и он был дисквалифицирован пожизненно. Также спортсмен в октябре 2015 года признался в суде, что в 1993 году дал взятку, чтобы выиграть гонку Million Dollar Race, напоминает ТАСС.