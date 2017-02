В мире |

Появление бывшего президента США Барака Обамы на улицах в Нью-Йорке вызвало настоящий фурор у прохожих, передает Mashable.

Отмечается, что экс-главу государства, который посетил бизнес-центр на одной из основных улиц города, встретила толпа восторженных очевидцев, которые выкрикивали слова одобрения и аплодировали бывшему американскому лидеру.

President Obama leaving 160 5th ave just now pic.twitter.com/kowtqnif9W

Цель визита Барака Обамы в Нью-Йорк неизвестна.

Obama just left a meeting off 5th Ave. Hundred outside cheering. pic.twitter.com/6oPC3yCEEX