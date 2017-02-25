Появление Обамы на улицах в Нью-Йорке вызвало ажиотаж среди очевидцев

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В мире | 25 февраля 2017 года, 17:08

Появление бывшего президента США Барака Обамы на улицах в Нью-Йорке вызвало настоящий фурор у прохожих, передает Mashable.

Отмечается, что экс-главу государства, который посетил бизнес-центр на одной из основных улиц города, встретила толпа восторженных очевидцев, которые выкрикивали слова одобрения и аплодировали бывшему американскому лидеру.

Цель визита Барака Обамы в Нью-Йорк неизвестна.

Ранее сообщалось, что поклонники экс-президента США Барака Обамы во Франции хотят выдвинуть его кандидатуру на президентских выборах в своей стране.

Источник: Газета.ru
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