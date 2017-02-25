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В немецком городе Гейдельберг водитель автомобиля совершил наезд в сторону группы людей, находившихся на пешеходной зоне, сообщает Focus.

По данным издания, в результате произошедшего пострадали три человека, один из них находится в тяжелом состоянии. Водитель пытался скрыться с место происшествия с ножом в руках.

Полиция применила оружие против мужчины, в настоящее время он госпитализирован.

Согласно представителю полиции, водитель автомобиля не числился в базе подозреваемых экстремистов и действовал в одиночку. При этом полиция отказалась подтвердить сообщения немецкой прессы о том, что у мужчины были проблемы с психическим здоровьем.

В декабре грузовик врезался в рождественскую ярмарку в Берлине, убив 12 человек и ранив более 50. Власти назвали это терактом, подозреваемый в этом нападении был через несколько дней застрелен в Милане при проверке документов.