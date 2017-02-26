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Как стало известно Би-би-си, сирийскому оператору Халеду Хатибу, который летел в Лос-Анджелес на церемонию вручения "Оскаров", было отказано во въезде в США после того, как турецкие власти сочли его документы подозрительными.

У 21-летнего оператора была американская виза, но ему не разрешили посадку на самолет авиакомпании Turkish Airlines, вылетавший из Стамбула в Лос-Анджелес.

Согласно информации Би-би-си, турецкие пограничники заподозрили, что сириец путешествует по поддельному паспорту.

Ранее Ассошиэйтед пресс сообщило, что министерство внутренней безопасности США в последний момент отказало Хатибу во въезде, поскольку получило в отношении него некую "негативную информацию". Как отмечает агентство, этот термин может обозначать различные обстоятельства - от предполагаемых связей с террористами до обычного нарушения визового режима.

"Для поездки в Соединенные Штаты необходимы действующие проездные документы", - прокомментировала отказ во въезде представитель министерства внутренней безопасности США Джиллиан Кристинсен.

Халед Хатиб был номинирован на "Оскар" в категории "Лучший короткометражный документальный фильм" за картину о действующей в Сирии гуманитарной неправительственной организации "Белые каски". Сорокаминутная британская лента, снятая для Netflix, рассказывает о трех волонтерах "Белых касок", которые отправляются из обучающего центра в Турции в Сирию, чтобы спасать людей, чьи дома подвергаются бомбежкам и обстрелам.

Члены "Белых касок" называют себя добровольческой спасательной группой. При этом они выступают против режима сирийского президента Башара Асада и действуют на территории, контролируемой повстанцами. Халед Хатиб сам является членом "Белых касок".

В конце января президент США Дональд Трамп подписал указ о запрете въезда в страну гражданам семи стран с преимущественно мусульманским населением. В числе этих стран значились Сирия и Ирак. Американские суды приостановили действие этого указа на неопределенный срок, однако Трамп заявил о намерении подписать новый указ, восстанавливающий этот запрет.

Ранее сообщалось, что под действие указа попал иранский режиссер Асгар Фархади, чей фильм "Коммивояжер" номинирован на "Оскар". Иранская актриса Таране Алидусти, сыгравшая главную роль в фильме Фархади, заявила, что не будет присутствовать на церемонии вручения кинопремии в знак протеста против иммиграционной политики Дональда Трампа.