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Автомобиль въехал в толпу людей в Новом Орлеане в ходе праздничного шествия Krewe of Endymio, сообщает CBS News со ссылкой на данные полиции.

По словам правоохранителей, около 28 человек получили травмы и находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщает ABC News. Число пострадавших может увеличиться.

Как заявил мэр города Митч Ландрье, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. Очевидцы рассказали, что молодой человек, одетый в фиолетовую рубашку, был задержан на месте, его увели в наручниках.

Полиция продолжает расследование инцидента.

Ранее сообщалось, что в немецком городе водитель въехал в толпу людей, один человек скончался.