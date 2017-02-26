Автомобиль въехал в толпу в Новом Орлеане: пострадали 28 человек (1)
В мире | 26 февраля 2017 года, 10:48
Автомобиль въехал в толпу людей в Новом Орлеане в ходе праздничного шествия Krewe of Endymio, сообщает CBS News со ссылкой на данные полиции.
По словам правоохранителей, около 28 человек получили травмы и находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщает ABC News. Число пострадавших может увеличиться.
Как заявил мэр города Митч Ландрье, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. Очевидцы рассказали, что молодой человек, одетый в фиолетовую рубашку, был задержан на месте, его увели в наручниках.
Полиция продолжает расследование инцидента.
Ранее сообщалось, что в немецком городе водитель въехал в толпу людей, один человек скончался.
Источник: Газета.ru
"...молодой человек...пьян..." - вот и все, что нужно знать почтенной публике. А, да, вот ещё - "одетый в фиолетовую рубашку..." - должно быть, гей... Но это ну никак не террорист! Так, заблудившееся меньшинство, пьяница горький....
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