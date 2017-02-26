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Министр здравоохранения Малайзии Субраманьям Сатхасивам заявил, что смерть Ким Чон Нама, брата лидера КНДР Ким Чен Ына, наступила в течение 15–20 минут после отравления химическим веществом VX. Об этом сообщает газета The New Straits Times.

«Количество вещества VX (в теле Ким Чон Нама) было настолько большим, что это повлияло на его сердце и легкие. Уровень поглощения был очень быстрым. Это привело к его смерти в течение 15–20 минут после контакта с летальным химическим веществом», — сказал он.

Ранее в минздраве Малайзии заявили, что Ким Чон Нам скончался от серьезного паралича, который наступил вследствие отравления нервно-паралитическим ядом.