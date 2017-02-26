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Неизвестный облил зеленкой лидера партии ПАРНАС Михаила Касьянова, возглавляющего колонну на марше памяти Бориса Немцова в Москве. Об этом в воскресенье, 26 февраля, сообщает «Интерфакс».

Жидкость попала политику в лицо. Как написала на своей странице в Twitter корреспондент «Эха Москвы» Ирина Воробьева, злоумышленника вывели и задержали.

Акции в память об убитом оппозиционере 26 февраля проходят в Москве и ряде других городов России, в том числе Санкт-Петербурге и Новосибирске. Как отмечает ТАСС, в столице шествие началось с получасовым опозданием (изначально планировалось, что мероприятие стартует в 14:00 мск). По словам организаторов, задержка была вызвана тем, что полиция задержала одну из растяжек.

Планируется, что марш пройдет по внутренней стороне Страстного, Петровского, Рождественского и Сретенского бульваров до проспекта Академика Сахарова. Там состоится митинг. Мероприятие согласовано с московскими властями, заявленная численность участников — до 30 тысяч человек. Изначально организаторы акции планировали, что колонна пройдет от Славянской площади по набережной и выйдет на Большой Москворецкий мост, где будут возложены цветы.

Борис Немцов был застрелен 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту в Москве. В него попали четыре пули, он скончался на месте.