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На Всемирном мобильном конгрессе (MWC 2017) в Барселоне представлена обновленная Nokia 3310.

По сравнению с выпущенным финскими разработчиками в 2001 году предшественником мобильник стал значительно тоньше и легче. Модель доступна в сером, темно-синем, желтом и красном цвете, причем отдельно можно приобрести сменные панели.

Легендарный аппарат получил 2,4-дюймовый дисплей с разрешением 320×240 пикселей. Новинка снабжена 2-мегапиксельной камерой и поддерживает карты памяти microSD. Пользователям доступны и фирменные рингтоны.

Несмотря на то, что работать новый телефон будет на платформе Nokiaʼs Series 30+, создатели решили оставить знаменитую игру «Змейка».

Как заявляют обладатели бренда - фирма HMD Global Oy, у новинки будет исключительно долго держащая заряд батарея: 25 дней в режиме ожидания, 22 часа в режиме разговора.

Продажи «чуда техники» начнутся в этом году, дата пока неизвестна, но цена уже названа — 49 евро.

На выставке также были представлены смартфоны Nokia 3 и Nokia 5.

Продажи оригинальной Nokia 3310 начались в 2001 году. Всего в мире было продано 126 млн телефонов этой модели. Пользователи отмечали прочный корпус и долгое время работы аккумулятора.