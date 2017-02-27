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НАТО позиционирует себя как альянс, защищающий «демократические ценности», но в действительности оно заинтересовано лишь в геополитическом превосходстве, пишет Der Freitag. Об этом свидетельствует сотрудничество альянса с такими «недемократичными» странами, как Турция и Израиль, а также поддержка ближневосточных диктатур и «мафиозных республик» на Балканах, отмечает издание.

Сегодня НАТО позиционирует себя как «пассивный мирный альянс», который выступает за «свободу, демократию и права человека», пишет автор материала Der Freitag Якоб Райман. По-видимому, альянс считает, что его «экспансионистская политика последних 25 лет способствует распространению этих благородных ценностей», отмечает автор.

Общий бюджет НАТО составляет более $1 трлн., и 70% этой суммы вносят США, что говорит об их идеологическом, стратегическом и военном превосходстве в альянсе. Расширение НАТО ещё не достигло своего предела, и среди кандидатов на вступление в настоящее время фигурируют балканские страны.

Однако особо проблематичны предложения о вступлении в НАТО Грузии и Украины. Приём обеих стран в альянс был бы воспринят как «провокация и угроза национальной безопасности России». Грузии членство в НАТО было предложено ещё на саммите альянса в Бухаресте в 2008 году, и в 2011 году министр иностранных дел России открыто пригрозил «очередной войной» с Тбилиси в случае его приёма. Для Москвы это было бы не только геополитической провокацией, но и действием, противоречащим международному праву, так как статья 10 договора НАТО допускает членство только европейских государств. Также в 2008 году членство в альянсе было предложено Украине.

За последние полтора года в качестве ответа на якобы «агрессию России» НАТО разместило в Восточной Европе свои войска и вооружение в небывалых с конца холодной войны масштабах. Таким образом, экспансия НАТО — вовсе не стабилизирующий и миротворческий процесс, а ведущий к опасной милитаризации Европы и чреватый войной с Россией.

Как пишет Райман, расширение НАТО на Балканах и в Турции продиктовано стремлением не «защитить общие демократические ценности», а завоевать геополитическое превосходство. «Ни одна страна — член НАТО не нарушает с таким постоянством мнимые ценности НАТО, как Турция», — подчёркивает автор материала.

«Сотрудничество с «мафиозными республиками» на Балканах, глубоко коррумпированными олигархами на Украине и в Грузии, поддержка фашистов в Киеве и диктатуры в Турции, а также партнёрство НАТО с Израилем, военной диктатурой в Египте, фашистской диктатурой в Саудовской Аравии — всё это доказывает, что НАТО заинтересовано не в защите демократических ценностей, а в агрессивной экспансии», — резюмирует автор Der Freitag.

Источник: ИноТВ