В Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США) проходит 89-я церемония вручения наград Американской академии киноискусств.

Ведет ее популярный 49-летний комик Джимми Киммел. Мероприятие в 13-й раз проходит в знаменитом театре Dolby, рассчитанном на 3,3 тысячи мест. Трансляцию в 52-й раз осуществляет телекомпания ABC.

Как сообщает Life, ведущие допустили ошибку, вручив награду "За лучший фильм" фильму "Ла-Ла Ленд", хотя на самом деле победил фильм "Лунный свет".

Оплошность вскрылась после того, как команда первого фильма в полном составе поднялась на сцену.

WATCH: Moment where crew/cast of 'La La Land' realizes a mistake had been made and 'Moonlight' actually won Best Picture. #Oscars pic.twitter.com/WCCopwsJ66