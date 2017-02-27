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В сети появилось расширение для браузеров Go Rando, не позволяющее Facebook распознать реакции пользователя под постами в ленте новостей.

Разработчики приложения утверждают, что социальная сеть использует информацию об эмоциональных реакциях (таких как «лайк», «вау» или «ха-ха») не только для улучшения новостной ленты, но и для таргетирования рекламы и прочих манипуляций с данными.

К примеру, рекламные клиенты Facebook могут воспользоваться ситуацией, когда юзер слишком зол или, наоборот, в хорошем расположении духа.

Создатели Go Rando предлагают запутать алгоритм: расширение отправляет Facebook информацию о якобы нейтральных эмоциональных реакциях пользователя. Если юзер оставляет слишком много положительных или отрицательных эмодзи под постами, Go Rando «уравновешивает» их.

Расширение работает на браузере Google Chrome. Для других пользователей информация об инструменте доступна в блоге разработчиков.