Усыновление ребенка из России разрушило жизнь паре гомосексуалистов из Великобритании, сообщила на днях британская Daily Mail.

Один из усыновителей признается: "Наша жизнь превратилась в кошмар. Мы физически, эмоционально и финансово уничтожены."

Издание сообщает, что один из двух, взятых из российских детдомов мальчиков, Ренат, по прошествии лет стал настоящей угрозой для своих "приемных родителей": он нападал на них с ножом, с отверткой, душил собачьим поводком, крушил стены дома,мебель, компьютеры, что привело к ущербу на десятки тысяч фунтов. Ренат вскрыл банковские счета своих усыновителей и потратил с них деньги. В целом он стал очень агрессивным, связался с уличными бандитами, несмотря на попытки провести ему психотерапевтическое лечение. Несмотря на выписанный полицией охранный ордер, запрещающий проживание в доме усыновителей, Ренат не слушается запрета и продолжает держать пару стареющих гомосексуалистов в страхе.

Ренат и второй мальчик из России признались, что испытывали трудности в школе из-за ориентации своих усыновителей:

"Некоторые дети издевались надо мной, потому что у меня два папы и нет мамы, поэтому я отвечал насилием на их слова: - вспоминает Ренат. - Я также применял насилие против Гленна и Кита (так зовут усыновиетелей), потому что я чувствовал, что это была их вина."

Второй мальчик, Макс, несмотря на трудности развития, сейчас добивается определенных успехов, обучаясь в университете, он организован и мотивирован.

Обоих мальчиков взяли из одного и того же детдома в Ульяновске. Рената привезли оттуда в Великобританию в 1998 году. Через три года оттуда же забрали и Макса. После развала СССР Россия стала одним из главных поставщиков детей в США и страны Европы. По разным данным, в течение 90-ых годов из страны было вывезено около 30 000 детей. Как известно, в то время иностранное усыновление в России вообще не регулировалось никакими законами.

За мальчиками в Россию ездил один из британцев-усыновителей, так как в те годы английские законы запрещали усыновление детей однополыми парами. Однако, такие до сих пор запреты легко обходятся, потому что передача ребенка одинокому мужчине не запрещена.

Теперь гомосексуалисты Гленн и Кейт, взявшие некогда российских сирот и предвкушавшие райскую жизнь, говорят, что на самом деле их жизнь уже давно представляет собой сущий ад.

Источник: annatubten.livejournal.com