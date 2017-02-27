Дмитрий Медведев: Россия смогла справиться с экономическим кризисом
В мире | 27 февраля 2017 года, 15:39
Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что стране удалось справиться с кризисом, вызванным проблемами в мировой экономике. Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru».
«Сегодня уже можно твердо сказать, что мы со всеми этими вызовами научились справляться. Падение валового внутреннего продукта прекратилось», — сказал Медведев на инвестиционном форуме «Сочи-2017».
Ранее глава Сбербанка Герман Греф сообщил, что Россия выходит из жесткого экономического кризиса.
Он также подчеркнул, что в этом году ожидаетcя экономический рост.
Источник: Газета.ru