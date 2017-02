В мире |

Совет ЕС 27 февраля одобрил введение безвизового режима между странами сообщества и Грузией, сообщает ТАСС.

«Совет принял постановление по визовой либерализации для граждан Грузии, отправляющихся в ЕС на срок до 90 дней в течение периода в 180 дней», - отмечается в сообщении пресс-службы Совета.

После одобрения Совета ЕС граждане Грузии могут свободно посещать Шенгенскую зону и оставаться там на срок до 90 дней в течение полугода. Без виз можно будет ездить для туристических целей или по вопросам бизнеса. Для работы на территории ЕС придется оформлять визу.

Совет ЕС также одобрил механизм приостановки безвизового режима сообщества с третьими странами, которое может быть применено ко всем существующим соглашениям о визовой либерализации между ЕС и третьими странами – например, в случае неконтролируемого притока мигрантов и беженцев с их территорий.

Грузию в своем Twitter поздравил министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич.

p lang="en" dir="ltr">Congratulations #Georgia, @KvirikashviliGi and @JanelidzeMkh on #EU Council decision on visa liberalisation, well deserved!