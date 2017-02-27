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Во время шествия школы самбы Paraiso da Tuitui на ежегодном карнавале в Риа-де-Жанеро одна из платформ потеряла управление и врезалась в ограждение, в результате чего пострадали 20 человек, сообщает Jornal do Brasil.

Три человека в настоящее время находятся в больнице. Полиция начала расследование инцидента.

Несмотря на ЧП мероприятие было решено продолжить.

Ранее сообщалось, что участники Бразильского карнавала отказываются от оскорбительных песен.