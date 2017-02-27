На карнавале в Рио-де-Жанейро пострадали 20 человек
В мире | 27 февраля 2017 года, 20:05
Во время шествия школы самбы Paraiso da Tuitui на ежегодном карнавале в Риа-де-Жанеро одна из платформ потеряла управление и врезалась в ограждение, в результате чего пострадали 20 человек, сообщает Jornal do Brasil.
Три человека в настоящее время находятся в больнице. Полиция начала расследование инцидента.
Несмотря на ЧП мероприятие было решено продолжить.
Ранее сообщалось, что участники Бразильского карнавала отказываются от оскорбительных песен.
Источник: Газета.ru