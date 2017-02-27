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Президент США Дональд Трамп увеличит на $54 млрд расходы Вашингтона на оборону при формировании нового бюджета Соединенных Штатов, передает Associated Press.

«Мы собираемся сделать больше с меньшими затратами, мы сделаем это государство надежным», — цитирует Reuters слова американского лидера о запланированном увеличении расходов на оборону, а также государственную безопасность.

Трамп также пообещал повысить траты на модернизацию инфраструктуры в США и значительно сократить финансовую поддержку менее приоритетным программам, которые пока не называются.

Ранее сообщалось, что Белый дом рассмотрит предложение президента США Дональда Трампа о формировании нового бюджета с учетом резкого увеличения расходов на оборону страны.