Трамп намерен увеличить расходы США на оборону на $54 млрд
В мире | 27 февраля 2017 года, 19:53
Президент США Дональд Трамп увеличит на $54 млрд расходы Вашингтона на оборону при формировании нового бюджета Соединенных Штатов, передает Associated Press.
«Мы собираемся сделать больше с меньшими затратами, мы сделаем это государство надежным», — цитирует Reuters слова американского лидера о запланированном увеличении расходов на оборону, а также государственную безопасность.
Трамп также пообещал повысить траты на модернизацию инфраструктуры в США и значительно сократить финансовую поддержку менее приоритетным программам, которые пока не называются.
Ранее сообщалось, что Белый дом рассмотрит предложение президента США Дональда Трампа о формировании нового бюджета с учетом резкого увеличения расходов на оборону страны.
Источник: Газета.ru