Спустя 12 лет актер Николай Караченцов снова попал в аварию (6)

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В мире | 27 февраля 2017 года, 20:08

Актер Николай Караченцов был госпитализирован после ДТП в Подмосковье, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах.

Авария с Николаем Караченцовым 2017 произошла в Щелковском районе Подмосковья спустя ровно 12 лет после первой аварии.

"В Щелковском районе столкнулись две машины, в результате чего Караченцов был травмирован и госпитализирован", — сказал собеседник агентства.

В пресс-службе ГУМВД по Москве подтвердили факт ДТП, не уточнив имени пострадавшего.

По словам дежурного офицера, ДТП произошло около 19:30, столкнулись Toyota Highlander и грузовая "Газель".

Он уточнил, что пострадал один человек.

Как сообщает LIFE, от удара иномарка перевернулась и встала на колеса.

Сообщается также, что Караченцов получил сотрясение мозга. Также в результате аварии пострадала родственница Караченцова Эльза Ивлева и его медсестра.

В 2005 году Николай Караченцов попал в автомобильную аварию. В результате артист получил черепно-мозговую травму и пролежал в коме 26 дней. Полностью восстановить речевые функции ему не удалось до сих пор.

Караченцов известен своими ролями в фильмах «Старший сын», «Человек с бульвара Капуцинов», «Трест, который лопнул». Актер является кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени за большой вклад в развитие отечественного театрального и кинематографического искусства.

Комментарии 6
Анна 7 часов назад
А всё-таки Ангел-хранитель его бережет.А его супруга так вообще -героиня.Очень уважаю эту семью и желаю им крепкого здоровья и долгих лет.Скорейшего выздоровления желаю любимому артисту и мужественноМу человеку Николаю Петровичу Караченцову.Храни Вас Господь.
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Крик 12 часов назад
Это уже карма, ангело-хранитель видимо вместе с ним в машинах не ездит.
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Крик 9 часов назад
Ты видимо дурачок. Когда ты смотришь фантастику режисёра, ты что ему в твитере пишешь, что так нельзя, этого же не существует??? И кто тебе вообще сказал, что у человека не может быть и кармы и ангело-хранителя одновременно??
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