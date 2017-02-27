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Актер Николай Караченцов был госпитализирован после ДТП в Подмосковье, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах.

Авария с Николаем Караченцовым 2017 произошла в Щелковском районе Подмосковья спустя ровно 12 лет после первой аварии.

"В Щелковском районе столкнулись две машины, в результате чего Караченцов был травмирован и госпитализирован", — сказал собеседник агентства.

В пресс-службе ГУМВД по Москве подтвердили факт ДТП, не уточнив имени пострадавшего.

По словам дежурного офицера, ДТП произошло около 19:30, столкнулись Toyota Highlander и грузовая "Газель".

Он уточнил, что пострадал один человек.

Как сообщает LIFE, от удара иномарка перевернулась и встала на колеса.

Сообщается также, что Караченцов получил сотрясение мозга. Также в результате аварии пострадала родственница Караченцова Эльза Ивлева и его медсестра.

В 2005 году Николай Караченцов попал в автомобильную аварию. В результате артист получил черепно-мозговую травму и пролежал в коме 26 дней. Полностью восстановить речевые функции ему не удалось до сих пор.

Караченцов известен своими ролями в фильмах «Старший сын», «Человек с бульвара Капуцинов», «Трест, который лопнул». Актер является кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени за большой вклад в развитие отечественного театрального и кинематографического искусства.