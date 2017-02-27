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В юго-западной китайской провинции Сычуань большая панда напала на козу и съела парнокопытное. Фотографии окровавленных останков жертвы распространились по китайским сайтам, развеяв у многих пользователей заблуждение о совершенной безобидности бамбуковых мишек.

Инцидент произошел в минувшую среду, 22 февраля, однако местное издание Chengdu Business Daily сообщило о происшествии лишь в субботу, пишет Global Times. Жители провинции заметили, как метровая панда спустилась с гор вблизи села Мупинг. На протяжении двадцати минут она бродила рядом с козой, а затем напала.

На фотографиях, сделанных очевидцами, запечатлены окровавленные кости парнокопытного, оставшиеся на месте происшествия. Коза принадлежала одному из местных жителей.

Сотрудники Бюро лесного хозяйства уезда Мабянь прибыли в село, как только получили сообщение о нападении. Они собрали экскременты, которые панда оставила после себя на месте атаки.

В тот же день другую дикую большую панду видели в уезде Эбянь округа Лэшань. Но это животное вело себя спокойно и, как сообщалось, отдыхало в кустах. В местном бюро лесного хозяйства уточнили, что две большие панды вернулись в близлежащие леса и находятся в хорошем физическом состоянии.

Тем временем хэштег "Дикая большая панда съела козу" собрал множество просмотров на популярной платформе для микроблогов Sina Weibo. Для многих пользователей было открытием, что панды в принципе могут есть мясо. "Я думал, панды наивные и едят только бамбук, я не ожидал, что они настолько жестоки", - с сожалением написал один из комментаторов.

Также многие пользователи выразили озабоченность тем, кто компенсирует ущерб жителю села за съеденную козу.

При этом известны случаи жестокого нападения панд на людей. В декабре прошлого года самка бамбукового медведя напала на сотрудника центра по охране и исследованию больших панд в провинции Сычуань. Животное, которое проходило подготовку на тренировочной базе центра, прежде чем отправиться жить в естественных условиях, набросилось на мужчину, искусало его, повредило ему ногу и сломало обе руки. Пострадавшему сделали операцию и оставили в больнице для восстановления после полученных травм.