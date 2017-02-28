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Появились видео с места ДТП в Подмосковье, в котором пострадал актер Николай Караченцов.

На видео заметен белый внедорожник, в котором ехал артист, а также «Газель», которая столкнулась с его автомашиной.

Ранее сообщалось, что Караченцов был госпитализирован после ДТП в Щелковском районе Подмосковья с сотрясением мозга.

По информации СМИ, авария произошла накануне в 19:30 мск в поселке Загорянский на улице Пушкина.

По словам источника, водитель «Газели» не заметил выезжавшую Toyotа и ударил ее в бок. Среди пострадавших также супруга актера, которая предположительно находилась за рулем, а также его медсестра.

Сотрудники правоохранительных органов РФ устанавливают обстоятельства аварии.

Добавим, что 12 лет назад актер попал в ДТП, в результате которого едва не погиб и три недели провел в коме.