В сети появились первые видео с места ДТП, в котором пострадал Караченцов
Появились видео с места ДТП в Подмосковье, в котором пострадал актер Николай Караченцов.
На видео заметен белый внедорожник, в котором ехал артист, а также «Газель», которая столкнулась с его автомашиной.
Ранее сообщалось, что Караченцов был госпитализирован после ДТП в Щелковском районе Подмосковья с сотрясением мозга.
По информации СМИ, авария произошла накануне в 19:30 мск в поселке Загорянский на улице Пушкина.
По словам источника, водитель «Газели» не заметил выезжавшую Toyotа и ударил ее в бок. Среди пострадавших также супруга актера, которая предположительно находилась за рулем, а также его медсестра.
Сотрудники правоохранительных органов РФ устанавливают обстоятельства аварии.
Добавим, что 12 лет назад актер попал в ДТП, в результате которого едва не погиб и три недели провел в коме.