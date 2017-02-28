В мире |

Двукратный олимпийский чемпион в составе сборной СССР по хоккею Владимир Петров умер в возрасте 69 лет. Об этом сообщает ТАСС.

Причина смерти не называется.

Помимо побед на Играх-1972 года в Саппоро и Олимпиаде-1976 в Инсбруке, Петров девять раз становился чемпионом мира.

Большую часть карьеры спортсмен выступал за московский ЦСКА в одной тройке с Борисом Михайловым и Валерием Харламовым. В составе армейского клуба форвард 11 раз выиграл чемпионат СССР.

После завершения карьеры в 1983 году был хоккейным функционером, находился на разных руководящих должностях в СКА, ЦСКА, московском «Спартаке». С 2013 года был президентом Всероссийского клуба юных хоккеистов «Золотая шайба».