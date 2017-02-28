Умер двукратный олимпийский чемпион по хоккею Владимир Петров (1)
В мире | 28 февраля 2017 года, 10:22
Двукратный олимпийский чемпион в составе сборной СССР по хоккею Владимир Петров умер в возрасте 69 лет. Об этом сообщает ТАСС.
Причина смерти не называется.
Помимо побед на Играх-1972 года в Саппоро и Олимпиаде-1976 в Инсбруке, Петров девять раз становился чемпионом мира.
Большую часть карьеры спортсмен выступал за московский ЦСКА в одной тройке с Борисом Михайловым и Валерием Харламовым. В составе армейского клуба форвард 11 раз выиграл чемпионат СССР.
После завершения карьеры в 1983 году был хоккейным функционером, находился на разных руководящих должностях в СКА, ЦСКА, московском «Спартаке». С 2013 года был президентом Всероссийского клуба юных хоккеистов «Золотая шайба».
Источник: Lenta.ru
===Я видел его РАБОТУ во дворце спорта, у нас в Риге, вместе с Михайловым и ГЕНИЕМ хоккея ХАРЛАВОВЫМ.ПУСТЬ ЗЕМЛЯ ИМ БУДЕТ ПУХОМ!!!!!
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