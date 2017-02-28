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Виновником ошибочного награждения картины «Ла-Ла Ленд» премией «Оскар» в номинации «Лучший фильм» является представитель аудиторской компании PriceWaterhouseCoopers (PwC), занимающейся подсчетом голосов при определении победителей.

Компания уже принесла свои извинения за ошибку и пообещала выяснить обстоятельства инцидента, сообщает «Интерфакс».

«Как оказалось, мы допустили ошибку, связанную с человеческим фактором. Случилось все так: наш партнер с левой стороны сцены Брайан Куллинан передал неправильный конверт Уоррену Битти. И как только мы осознали это, мы уведомили соответствующие стороны и исправили ошибку», - сказал председатель американского подразделения PwC Тим Райан в интервью USA Today.

На 89-й церемонии вручения награды киноакадемии США «Оскар» оглашающий имя победителя в категории «Лучший фильм» Битти первоначально объявил, что лучшим фильмом стала картина «Ла-Ла Лэнд».

Создатели картины успели выйти на сцену и произнести слова благодарности, прежде чем ошибка была устранена. В этой категории золотую статуэтку получила картина «Лунный свет» режиссера Барри Дженкинса. Инцидент же произошел из-за того, что в конверте было имя победителя в другой категории.

Американская киноакадемия в свою очередь также принесла извинения за случившуюся накладку авторам «Лунного света» и «Ла-Ла Ленда», актерам Уоррену Битти и Фей Данауэй, которым достался конверт с неправильным названием фильма-победителя, кинематографистам и зрителям церемонии.