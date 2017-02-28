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Виновником ДТП, в котором пострадал актер Николай Караченцов, будет признана, скорее всего, супруга актера Людмила Поргина, управлявшая автомобилем Toyota, передает «Интерфакс» со ссылкой на осведомленный источник.

«Предварительный анализ происшествия позволяет сделать вывод о нарушении правил дорожного движения водителем Toyota. В отношении нее составлен протокол, который передан в группу административной практики», — рассказал источник агентства.

Ранее жена актера сообщила, что Николая Караченцова после аварии еще раз осмотрят врачи, возможно, его вскоре выпишут.

ДТП произошло 27 февраля около 19.30 по мск времени в окрестностях поселка Загорянский. В Toyota, где находился артист и другие пассажиры, врезался микроавтобус «Газель».

По словам Поргиной, в аварии виноват водитель «Газели».