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Прокуратура Малайзии решила предъявить обвинения в убийстве брата лидера Северной Кореи Ким Чон Нама двум женщинам, которые ранее были задержаны по этому делу.

Если суд признает их вину, то женщин ждет смертная казнь, сообщил генеральный прокурор страны Мохамед Апанди Али.

Согласно следствию, женщин обвиняют в том, что они распылили отравляющее вещество XV в лицо Ким Чона Нама в аэропорту Малайзии.

Этот химикат обладает сильным нервно-паралитическим действием.

На видеозаписи убийства, попавшем в СМИ, видно, как к мужчине в светлом пиджаке и джинсах подходят две женщины и набрасывают ему что-то на лицо. Затем мужчина подходит к сотрудникам аэропорта, после чего ему становится плохо.

Малайзийские чиновники заявили, что Ким Чон Нам умер в муках в течение 15-20 минут после нападения.

Гражданка Индонезии Сити Айсия, задержанная по этому делу, утверждает, что ей заплатили 400 малайзийских ринггитов (около 90 долларов США) якобы за участие в розыгрыше. По ее словам, ее попросили брызнуть в лицо Ким Чон Наму "детским маслом".

Прокурор заявил, что пока власти не приняли решения в отношении гражданина Северной Кореи, который также был задержан по этому делу.

В причастности к убийству Ким Чон Нама власти Малайзии подозревают десять человек, включая высокопоставленного сотрудника посольства Северной Кореи в Куала-Лумпуре. В Южной Корее полагают, что по меньшей мере четверо подозреваемых являются северокорейскими шпионами.

Ким Чон Нам был убит 13 февраля. Он был старшим единокровным братом лидера Северной Кореи Ким Чена Ына. В начале 2000-х годов он считался преемником Ким Чен Ира, однако после ссоры с отцом он был вынужден покинуть страну.

Ким Чон Нам критиковал существующий в Северной Корее режим, а также систему передачи власти в стране по наследству.